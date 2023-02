Revival degli anni '80, la nuova moda imperversa a Bari: in città apre un locale ispirato all'epoca

È stato inaugurato, ieri sera in via Piccinni, '1986 Pubsteria Pugliese', uno spazio 'food and beverage' dedicato agli appassionati della decade diventata cult anche fra le giovani generazioni: fra videogiochi retrò e oggetti vintage, si celebrano i ricordi del passato

Nell'era del 'iper digitale' tornano di moda gli oggetti e le atmosfere vintage degli anni '80. Il revival della decade. ormai diventata cult anche fra le giovani generazioni, ha trovato terreno fertile a Bari: negli ultimi tempi, si susseguono in città 'serate a tema' ed eventi dedicati ai nostalgici di fine XX secolo. Ieri sera, nel Centro del capoluogo, è stato inaugurato '1986 Pubsteria Pugliese', spazio completamente ispirato all'arte ed all'estetica degli 'eighties'.

Nel locale, in via Piccinni, si sono dati appuntamento gli appassionati del genere: musica rigorosamente datata 1980-1989, videogiochi dell'epoca, e una grande voglia di far rivivere il passato. "Chi entra in '1986 Pubsteria Pugliese', sale sulla macchina del tempo e si immerge nell'atmosfera degli anni '80 - spiega uno dei titolari, Marco Paparella - ho deciso di aprire questo posto per dare spazio agli appassionati (come me) dei film, dell'arte e della musica di quegli anni. È un'idea che coltivavo da tempo insieme a mio fratello gemello: abbiamo deciso di usare nel titolo il 1986, in maniera iconica, anche perché è il nostro anni di nascita".