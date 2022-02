A Torre a Mare lavori completati nel primo tratto del lungomare, Decaro: "Domenica lo inauguriamo"

Ultimi ritocchi prima dell'inaugurazione: a Torre a Mare si sono conclusi i lavori di riqualificazione del primo tratto di waterfront. Questa mattina il sindaco Decaro ha affettuato un primo sopralluogo, illustrando gli interventi effettuati e facendo il punto su quelli ancora in programma.

"Domenica mattina alle 12 lo inauguriamo", ha annunciato il primo cittadino, ricordando che, per completare i lavori, "ci è voluto davvero tanto tempo, ci sono stati ritardi, autorizzazioni da chiedere".

Il sindaco ha quindi fatto il punto sugli interventi in programma negli altri due tratti del lungomare (anche in questo caso, si attendono autorizzazioni legate a vincoli idrogeologici e geomorfologici esistenti), ricordando poi più in generale tutti i progetti in corso per la riqualificazione della costa barese, a cominciare da Santo Spirito.