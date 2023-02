La storia del Villaggio Trieste si svela con un documentario e un'opera d'arte: il progetto di 'Filoxenia'

Un'opera d'arte per ricordare i primi anni del Villaggio Trieste nel 1956. È stata inaugurata nella giornata di sabato la formella dipinta per celebrare il quartiere barese, donata dall'associazione culturale educativa 'Filoxenia'. L'opera è l'ultima delle iniziative pensate per rivivere la storia dei primi anni del quartiere sorto tra tra il 1950 e il 1960 per dare una casa ai profughi in fuga dalle guerre del Mediterraneo. Con il bando Urbis, infatti, Filoxenia ha anche realizzato un documentario sui fatti che portarono alla fondazione del Villaggio Trieste.

"L'opera si trova in via Pola in prossimità della Palazzina A - ha raccontato sui social il consigliere municipale Stefano Franco - ed è sempre visitabile. Complimenti allo splendido gruppo di Filoxenia. Che Quartiere, ma che grande Quartiere".