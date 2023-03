Inaugurata la nuova sede Lilt a Monopoli: "Forniremo supporto ai malati oncologici"

È stata inaugurata, questa mattina a Monopoli, la nuova sede locale della Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Il presidio sarà ospitato nei locali dell'associazione 'Lilly Colucci', impegnata sul territorio in attività che hanno finalità umanitarie, solidaristiche e di utilità sociale.

La partnership con fra Lilt e associazione 'Lilly Colucci' consentirà di sviluppare nuovi progetti finalizzati alla prevenzione e alla raccolta di fondi per la lotta contro i tumori. "Lo spirito e le finalità della Associazione Lilly Colucci - ha dichiarato il presidente nazionale della Lilt, Francesco Schittulli - si sposano alla perfezione con quelli della Lega Italiana per Lotta contro i Tumori, che come è noto è da sempre a supporto dei malati oncologici e dei cittadini".