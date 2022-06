Roghi nelle aree attorno alla città, il sindaco Decaro scrive alla prefetta: "Serve intervento urgente"

Il primo cittadino ha chiesto una riunione urgente in Prefettura del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza pubblica, con l'obiettivo di "approfondire le possibili azioni da mettere in campo per contrastare e prevenire il fenomeno"