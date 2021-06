I cittadini di Japigia stanchi degli incendi: "Serve l'azione delle istituzioni per bloccare i roghi nel quartiere"

Il comitato di residenti: "Crediamo che per la mitigazione del fenomeno occorra una cabina di regia istituzionale, che possa coniugare e coordinare le forze disponibili, al fine di non vanificare tutti gli sforzi fatti"

I cittadini di Japigia chiedono l'intervento delle istituzioni per fermare il fenomeno degli incendi nel quartiere. L'ultimo rogo è stato notato il 31 maggio scorso nelle vicinanze del campo Bellavista. In una nota, il Comitato Cittadini Japigia spiega che la "questione roghi è tutt'altro che risolta, in questi giorni un susseguirsi di eventi ha portato ad una recrudescenza del fenomeno, comportando aria irrespirabile e malsana sul quartiere".

"Sicuramente - proseguono - un'attività preventiva mirata, avrebbe in parte attutito il fenomeno, e ci riferiamo ai vari terreni incolti, spesso pregni di rifiuti, che vengono puntualmente dati alle fiamme. Crediamo che per la mitigazione del fenomeno occorra una cabina di regia istituzionale, che possa coniugare e coordinare le forze disponibili, al fine di non vanificare tutti gli sforzi fatti, altresì non dobbiamo in nessun modo abbassare la guardia su questo fenomeno, altrimenti sarebbe come averlo accettato".