Potenziamento dei vigili del fuoco in Puglia: accordo tra Regione e Ministero, in arrivo sei nuove squadre

Un potenziamento dei Vigili del Fuoco in Puglia per la stagione estiva, con sei nuove squadre in azione, una per provincia, in aggiunta a quelle esistenti: è il Programma Operativo sottoscritto con un accordo tra Regione e Ministero degli Interni per il rafforzamento del servizio di contrasto agli incendi boschivi.

"E’ un Programma Operativo atteso da tempo - dice il presidente del Comitato regionale permanente della Protezione civile Maurizio Bruno - , soprattutto dai nostri Vigili del Fuoco in costante carenza d’organico e costretti a turni massacranti e rischi notevoli soprattutto in estate, come purtroppo la cronaca delle ultime ore ci conferma".

Si tratta di un accordo della durata di un anno con cui la direzione regionale dei vigili del fuoco assicura, in aggiunta alle squadre ordinarie già in servizio, quelle di antincendio boschivo. Saranno sei, una per provincia, ognuna dotata di cinque unità operative, con automezzi idonei allo spegnimento. Una volta attivate saranno operative con orario 08:00 - 20:00, fino al 30 settembre 2024.

"In questo modo - spiega Bruno - le squadre ordinarie potranno dedicarsi ai tanti altri interventi richiesti ogni giorno ai vigili del fuoco, evitando che le poche risorse operative siano continuamente dislocate sul territorio per contenere incendi boschivi, aggravando una situazione già difficile. Grazie a questa intesa sarà garantita maggiore sicurezza ai nostri cittadini, al territorio e ai vigili del fuoco”