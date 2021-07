Vasto incendio minaccia il bosco Difesa Grande a Gravina: campi in fiamme da ore, in azione anche due Fire boss

Il rogo, probabilmente di natura dolosa, partito in una zona ai margini del bosco rischia di intaccare nuovamente l'area verde. In arrivo un Canadair. La rabbia del sindaco Valente: "Vigliacchi"

Un vasto incendio, in corso già da alcune ore, sta minacciando il bosco Difesa Grande a Gravina. Le fiamme, probabilmente di natura dolosa, sono partite in un punto in località Zingariello, ai margini dell'area verde, facendosi sempre più vicine all'area verde.

Sul posto - spiegano dal Comune di Gravina - al lavoro da ore due aerei Fireboss, Vigili del Fuoco, uomini e mezzi dell’Arif, della Polizia Locale, della Protezione Civile comunale.

"Difesa Grande è di nuovo in pericolo. Come nel 2012, come nel 2017. Da ore stiamo chiedendo rinforzi e interventi adeguati per fermare le fiamme - scrive su Fb il sindaco, Alesio Valente -

In questi minuti il fuoco sta entrando nel Bosco, rendendo vano il lavoro di due mezzi aerei e di uomini e mezzi dell’Arif, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile comunale.

In risposta alle sollecitazioni formulate, poco fa il presidente della Regione Michele Emiliano mi ha confermato di aver richiesto l’invio di rinforzi: nel giro di meno di un’ora dovrebbe giungere in zona un Canadair, cui andranno ad aggiungersi a breve altro mezzi aerei. Vandali e piromani hanno lanciato la sfida: ce la metteremo tutta per fermarli. Vigliacchi", commenta con amarezza e rabbia il sindaco.