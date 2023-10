Pullman precipita da cavalcavia a Mestre, il cordoglio di Emiliano: "Un colpo al cuore, siamo vicini ai feriti e alle famiglie delle vittime"

"Veramente con il cuore siamo vicini a tutti coloro che in questo momento stanno vivendo questo dramma, ai feriti e alle famiglie delle vittime. Esprimo al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, al presidente della Regione Veneto Luca Zaia e a tutta la comunità la vicinanza per questa tragedia che è avvenuta". Sono queste le parole di cordoglio del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dopo il drammatico incidente stradale che ieri sera ha causato 21 morti a Mestre: poco prima delle 20 un pullman, che stava percorrendo il cavalcavia della bretella che porta verso Marghera e l'autostrada A4, ha sfondato il guardrail precipitando vicino ai binari della stazione. Il mezzo si è capovolto ed è rimasto schiacciato, poi ha preso fuoco. Il bilancio definitivo è di 21 morti (tra loro anche bambini) e 15 feriti (almeno quattro in condizioni molto gravi).

"È stato davvero un colpo al cuore ieri sera apprendere di questa tragedia.” ha detto il governatore pugliese.