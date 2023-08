Oltre 1500 incidenti e tre morti sulle strade baresi da inizio 2023: il report della Polizia Locale

Nei primi sei mesi, sulle strade della città di Bari, si sono verificati 1553 incidenti con tre persone decedute: è uno dei dati più importanti emersi nel corso della presentazione di 'Vacanze coi fiocchi' 2023, la ventiquattresima edizione della campagna nazionale per la sicurezza sulle strade delle vacanze che, per il settimo anno consecutivo, vede l’adesione del Comune di Bari e della Polizia Locale.

Tra i numeri più rilevanti, sul fronte degli incidenti, quello dei sinistri con lesioni, ben 664, di cui 15 con prognosi riservate. Complessivamente sono 763 le persone ferite in totale in questo arco di tempo, mentre sono 886 gli incidenti con soli danni a veicoli e infrastrutture.

Per quanto riguarda le sanzioni, invece, la Locale ha rilevato 55615 infrazioni per divieti di sosta e di fermata, 833 per uso del telefonino alla guida, 1567 per il mancato utilizzo di cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta, 13 per guida in stato di ebbrezza, ma anche 16846 milte per eccesso di velocità e 2867 per omesse revisioni.