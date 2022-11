Un anno di incidenti sulle strade del Barese: più morti sull'Adriatica, la Ss 96 e l'Andria-Corato

Più morti nel Barese sulla SS 16 Adriatica, sulla Statale 98 Andria-Corato e la SS 172 dei Trulli: è il bilancio, riferito al 2021, dello studio dell'Aci sulla 'Localizzazione degli incidenti stradali' che ha analizzato 31.407 sinistri avvenuti in dodici mesi sul territorio nazionale.

Gli schianti hanno provocato complessivamente 1.078 decessi e 47.740 feriti lungo i circa 53mila km di strade nazionali. Complessivamente, a livello italiano, diminusicono sia gli incidenti che i decessi (5.119 gli incidenti in meno, 179 i decessi): in autostrada gli scontri sono hanno fatto registrare un -15,9%, con un -20,6% di morti. Per quanto riguarda le strade extraurbane, invece, -10,1% di incidenti e -10,5% di decessi. Infine, calo ancor più marcato nei centri abitati con un -19,5% di incidenti e -18,7% di morti.

Tra le strade più pericolose della regione (e del Barese) si segnalano la Statale 16 Adriatica (con 320 incidenti e 19 decessi lungo tutto il tratto pugliese), l'Autostrada A14 (50 incidenti e 3 morti), la SS 96 Barese (35 sinistri e 1 decesso), la Ss 98 Andria-Corato (52 scontri e 3 morti), ma anche la Ss 172 dei Trulli (35 schianti e 3 morti) e la SS 100 (52 incidenti e un decesso).