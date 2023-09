Incomingpuglia.net lancia la prima agenzia di incoming sul metaverso, un nuovo luogo di incontro tra aziende e clienti del settore turistico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

È ufficiale, Incomingpuglia.net, presenterà al TTG di Rimini 2023, la prima agenzia di incoming nel metaverso: un nuovo spazio virtuale e senza confini in cui aziende e clienti potranno confrontarsi e conoscere prodotti e servizi in modo più agevolato, un vero e proprio abbattimento di frontiere linguistiche e di localizzazione. Chiunque, da qualsiasi parte del modo, potrà accedere all’interno dell’agenzia e confrontarsi direttamente con un nostro operatore parlando anche la propria lingua, in quanto questo spazio consentirà una traduzione simultanea. La stanza di Incomingpuglia.net, all’interno del metaverso, sarà il luogo adatto per approfondire ogni aspetto della Puglia , conoscere i tour e le experience , programmare il proprio soggiorno in modalità “tailor made” parlando direttamente con un nostro operatore comodamente da casa propria visitando tutti gli spazi virtuali. Si potranno visionare direttamente video/foto di tutti i nostri tour e servizi e prenotarli direttamente attraverso il metaverso. Ufficio stampa: Incomingpuglia.net Contatti: marketing@obiettivotropici.it