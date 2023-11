Inclusione sociale di rifugiati e migranti, al via a Bari gli incontri aperti ai cittadini per le nuove politiche d'integrazione

Quattro incontri tematici, più un evento finale, dedicati al confronto e alla co-progettazione dal basso di pratiche e politiche per l’inclusione delle comunità rifugiate e migranti. Parte domani, 16 novembre, 'Lavori in corso', percorso partecipativo promosso nell’ambito del Tavolo cittadino per il dialogo tra culture, religioni e comunità migranti e del progetto Spazio Comune dell'Assessorato al Welfare del Comune di Bari, realizzato da ActionAid Italia con il supporto di Unhcr.

Obiettivo del percorso, che vede ad oggi l’adesione di oltre 20 realtà, è la co-costruzione di un modello di governance dei servizi sul territorio rivolti a persone rifugiate e migranti, a sostegno dell’inclusione e della partecipazione, a partire da quanto emerso nei primi due incontri di costituzione del Tavolo cittadino.

'Lavori in corso' intende quindi valorizzare e sistematizzare i servizi attraverso quattro incontri aperti tematici, rivolti a stakeholders pubblici e privati, ciascuno su temi specifici relativi, rispettivamente, all’inclusione lavorativa, abitativa, sociale e alle procedure amministrative e burocratiche che riguardano le necessità dei rifugiati richiedenti asilo. A conclusione del percorso si terrà un evento di restituzione generale dei risultati raggiunti negli incontri tematici.

Il calendario del percorso prevede i seguenti appuntamenti: 16 novembre ore 15.30, Casa delle Culture (via Barisano da Trani, 15): Introduzione del percorso e approfondimento sull’inclusione abitativa; 20 novembre, ore 16.30, Biblioteca Ricchetti (via Sparano da Bari, 145): Approfondimento sulla tematica documentale relativa alle procedure amministrative e burocratiche; 22 novembre, ore 16.30, Biblioteca Ricchetti: Approfondimento su intercultura e partecipazione; 27 novembre. ore 16, Porta Futuro (via Pietro Ravanas, 233): Approfondimento sull’inclusione lavorativa; 13 dicembre, ore 15.30, Casa delle Culture: Restituzione finale e schema documento finale.

Per l'iscriversi e partecipare agli eventi è possibile registrarsi a questo link.

L’ultimo campo del form di iscrizione consente di inviare un contributo preliminare alla discussione, finalizzato a segnalare priorità desiderate nel dibattito. In caso di difficoltà nell’utilizzo del form, i contributi possono essere inviati a grazia.moschetti@actionaid.org.

Ciascun appuntamento sarà aperto a un massimo di trenta partecipanti, con durata massima di un’ora e mezza. Il numero circoscritto consentirà a tutti i partecipanti di prendere la parola.

Ogni appuntamento sarà strutturato in un primo momento in plenaria, per condividere principi e obiettivi, cuoi seguirà una dinamica laboratoriale, utile a identificare le criticità principali e a definire l’impegno, la proposta di attività o il servizio che ciascun partecipante ritiene di poter condurre integrandolo allo Spazio Comune. Al termine di ciascun incontro saranno condivisi e messi a sistema i risultati.

Gli approfondimenti

L’evento sull’inclusione abitativa prevede il coinvolgimento di servizi pubblici, sindacati, agenzie di intermediazione immobiliare, associazioni di inquilini, comitati di quartiere, assicurazione e istituti bancari. Tra i temi: la collaborazione con proprietari privati, cooperative abitative o altre forme di abitare temporaneo o permanente; l’accesso a servizi di base come acqua potabile, elettricità, riscaldamento e strutture sanitarie nelle aree residenziali; la promozione dell'integrazione dei rifugiati nei quartieri esistenti; il supporto legale e amministrativo che facilita la ricerca di abitare, l'accesso ai servizi pubblici e la comprensione dei diritti e doveri legati all'abitare; la promozione di sistemi di coabitazione.

L'incontro sul tema documentale, fondamentale e trasversale a tutte le tematiche, prevede la partecipazione di tutte le istituzioni coinvolte, tra cui Questura, Prefettura e Asl, delle organizzazioni che si occupano di accoglienza, e di Caf, di sindacati, istituti bancari, e scuole. Tra i temi oggetto dell’incontro: il processo per l’ottenimento dei documenti necessari per lo status di rifugiato, permessi di soggiorno, assistenza sanitaria, istruzione e opportunità lavorative; il supporto e l’informazione per l'ottenimento e il rinnovo dei documenti; le informazioni sulla legislazione italiana, sui diritti e doveri associati allo status di rifugiato; i servizi di consulenza legale e supporto giuridico specializzati per risolvere le problematiche e le sfide relative alla documentazione.

L’appuntamento sull’intercultura prevede il coinvolgimento delle comunità rifugiate e migranti, delle organizzazioni culturali e sportive, del Cpia, e di scuole, istituti di formazione e istituzioni. Tra i temi specifici: i patti di collaborazione, la valorizzazione della diversità culturale; la promozione, valorizzazione e il rispetto delle diverse culture, l’organizzazione di eventi e attività culturali che coinvolgano sia i nuovi arrivati sia la popolazione locale; l’erogazione di programmi educativi che includano corsi di lingua e percorsi formativi sulla storia e la società italiana; la promozione dell'arte e dell'espressione culturale dei rifugiati; la collaborazione tra diverse comunità per creare legami solidi e uno scambio interculturale continuo.

L’incontro sul tema dell'inclusione lavorativa prevede, invece, il coinvolgimento di servizi pubblici, associazioni datoriali, sindacati, imprese, agenzie per il lavoro e scuole di formazione, oltre che di singoli individui interessati ed esperti. Tra i temi specifici: i programmi che erogano servizi linguistici, formazione professionale e supporto psicologico; la collaborazione con aziende e imprenditori e le possibili partnership che agevolino l'assunzione; la promozione dell'autoimprenditorialità attraverso programmi di supporto all'avvio di piccole imprese e progetti imprenditoriali; la formazione professionale e i corsi di adattamento alle specifiche esigenze del mercato del lavoro locale; l’implementazione o la messa a sistema di servizi di assistenza sociale e a supporto della conciliazione vita-lavoro.

Nell’incontro conclusivo, sulla base dei risultati degli appuntamenti tematici, sarà elaborato un documento che l’amministrazione potrà adottare come riferimento, utile a disegnare una strategia sull'inclusione dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

Le iniziative verranno accompagnate da un'opera di sensibilizzazione della popolazione locale, mirata a promuovere maggiori opportunità di scambio e a rafforzare l'unità all'interno della società.

Il programma è attuato da ActionAid Italia in stretta collaborazione con i servizi del Comune di Bari, con il sostegno attivo dei mediatori culturali e dei leader comunitari che offrono supporto sia ai centri di assistenza per l'inserimento nel mondo del lavoro e dell'abitare, sia nelle iniziative di informazione e sensibilizzazione delle comunità.