Giornata mondiale delle api, gli studenti scoprono il mondo degli 'impollinatori' tra lezioni online e giardinaggio

Lezioni in classe e 'sul campo' sul mondo delle api per gli studenti di Bari. L'iniziativa, organizzata da Greenpeace Bari, in occasione della Giornata mondiale delle api, è stata realizzata nella scuola Lombardi di Bari. Gli studenti delle prime medie dell'istituto hanno così partecipato - sia in presenza, che a distanza - a un incontro di approfondimento sugli impollinatori, con i volontari dell'associazione ambientalista che hanno spiegato la loro importanza, le minacce che affrontano e il contributo alla sostenibilità ambientale.

Al termine dell'incontro, i ragazzi hanno ricevuto i 'semi millefiori', che hanno piantato nel giardino dell'istituto.