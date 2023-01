“Incontri intergenerazionali”. riflessione sul tema e scenari possibili

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Incontri intergenerazionali per far vivere ai giovani e ai “grandi adulti” dei momenti che permettano di abbattere alcune barriere e che siano fonte di nuovi stimoli, nuovi apprendimenti e della sana socializzazione. L’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto nazionale VOLARE, vuole offrire ai ragazzi presenti la possibilità di relazionarsi con coloro che potrebbero essere i propri nonni. VOLARE è un progetto pensato per incentivare logiche di corresponsabilità tra i diversi attori sociali del welfare della terza età ovvero le istituzioni, i servizi e le associazioni, sostenendo la costruzione o ricostituzione di una comunità consapevole e coesa che diventa essa stessa soggetto di cura. VOLARE si ispira al principio etico del "nessuno escluso", catalizzatore di esperienze di fraternità anche fra chi non si conosce. L’incontro si svolgerà mercoledì 25 gennaio alle ore 09:30 nell’auditorium dell’ ITES Le Noci, via Caldarola, 41 Bari. Intervengono: PROF. ALBERTO FORNASARI, Direttore del centro di Ricerca Interuniversitario “Popolazione, Ambiente, Salute” (CIRPA) Università degli Studi di Bari Aldo moro. ALESSANDRO CATENA Presidente ANTEAS BARI Modera: PATRIZIA CAMASSA giornalista