L'ambasciatore del Vietnam in visita a Bari: l'incontro a Palazzo di Città con il sindaco Decaro

Il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto oggi, nel suo ufficio a Palazzo di Città, Duong Hai Hung, Ambasciatore del Vietnam in Italia, in questi giorni in Puglia per una serie di incontri con le istituzioni locali in occasione delle celebrazioni dei cinquant’anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam e dei dieci anni dalla sottoscrizione del partenariato strategico tra i due Paesi.

Alla visita, organizzata dalla Fondazione Italia-Vietnam , ha partecipato anche la consigliera comunale Silvia Russo Frattasi. Ad accompagnare l’Ambasciatore, Hoang Oanh, primo segretario dell’Ambasciata del Vietnam in Italia, Nguyen Trung, terzo segretario dell’Ambasciata e una delegazione locale guidata da Vincenzo Sassanelli, governatore del distretto Rotary 2120.

Il colloquio, svolto in un clima di grande amicizia e cordialità e terminato con uno scambio di doni, è stato un’occasione per rinsaldare i legami tra la Città di Bari e il Vietnam e porre le basi per sinergie sempre più strette.

Il sindaco Decaro, ringraziando l’Ambasciatore per la visita e cogliendo l’invito a collaborare per rafforzare i legami reciproci, ha sottolineato la sempre maggiore proiezione internazionale della città di Bari e dell’area metropolitana, così come l’importante crescita economica registrata negli ultimi anni in molti settori strategici e ad alto tasso di innovazione.

L’Ambasciatore Duong Hai Hung ha ribadito il crescente interesse del Vietnam per l’interscambio e la cooperazione con il Sud Italia, la Puglia e il territorio di Bari, rimarcando le grandi opportunità di crescita e sviluppo, a beneficio di entrambe le parti, che potranno derivare da una collaborazione sempre più estesa.