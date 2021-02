Dal bonus per i device digitali all'anticipo della borsa di studio Adisu: studenti e Regione a colloquio per i sostegni post pandemia

Riproporre il bonus per i device digitali, modificare il bando Adisu per anticipare le borse di studio agli iscritti al primo anno e l'apertura di nuovi spazi di coworking per le necessità di studio. Sono alcuni dei temi finiti sul tavolo durante l'incontro odierno tra i rappresentanti del cda Adisu e del Curc dell'associazione Link con l’assessore all’istruzione della Regione Puglia Sebastiano Leo e il direttore generale dell’Adisu Gavino Nuzzo. Obiettivo dell'incontro: far partire da subito altre misure di sostegno per studenti e studentesse universitarie pugliese colpite dalla crisi economica sociale derivata dal Covid.

Il punto su cui subito si è trovata una convergenza è il bonus per i device digitali, "che negli scorsi mesi è stato un forte sostegno per la comunità studentesca pugliese" spiegano Gabriele Grasso e Davide Zarrella, rappresentanti in Cda Adisu di Link, confermando che potrebbero avvenire interventi futuri in tal senso. "Purtroppo registriamo ancora la mancanza di volontà da parte della Regione Puglia di modificare strutturalmente il bando Adisu, nonostante da diverso tempo richiediamo di procedere ad un’erogazione anticipata delle borse di studio per gli studenti del primo anno - aggiunge Alessandro Digregorio - Sebbene siamo consapevoli dello sforzo necessario per l’attuazione di una tale modifica, crediamo sia doveroso fare tutto il possibile per fare degli avanzamenti in merito perché specie in una situazione di emergenza come questa non è più accettabile per gli studenti e le studentesse dover attendere la fine dell’anno accademico per vedersi liquidata la borsa di studio. Nonostante questo, vi è stata un identità di visione sulla necessarietà di un ulteriore bando suppletivo Covid sulla scorta di quanto ottenuto l’anno scorso, che ci ha permesso di avere la garanzia da parte della Regione Puglia di mantenere una posizione forte in Conferenza Stato-Regioni".

Sono stati invece i rappresentanti della Regione Puglia a introdurre la proposta di nuovi nuovi spazi di coworking nelle varie province per venire incontro alle necessità di tutti quegli studenti che nei propri centri di residenza non hanno a disposizione luoghi in cui studiare, accolta con favore dall'associazione studentesca. "Ulteriore nota positiva è l’impegno preso dall’Adisu di potenziare la dotazione di device digitali all’interno delle residenze, date le troppe carenze che gli studenti e le studentesse hanno dovuto vivere in questi mesi e che ad un anno dallo scoppio della pandemia divengono insostenibili - ricorda Francesco Liaci, rappresentante di Link nel Curc - Sebbene le aperture che ci sono state dimostrate, non possiamo dirci completamente soddisfatti in virtù della forte condizione di bisogno che oggi stiamo vivendo e prossime settimane proseguiremo le interlocuzioni per continuare a migliorare il sistema di diritto allo studio nella nostra regione".