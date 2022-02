Incontro del movimento femminile Puglia Popolare: "Una buona comunicazione è efficace come un buon caffè"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

La Dott.ssa Francesca Ozza, Coordinatrice Regionale Movimento Femminile Puglia Popolare, parteciperà all’incontro “UNA BUONA COMUNICAZIONE È EFFICACE COME UN BUON CAFFÈ. Dialogando insieme per individuare tematiche territoriali a favore delle Donne e Giovani” che si terrà giovedì 10 Febbraio 2022, alle ore 17.30, in una saletta riservata dell’EDEN Longe Bar di Adelfia (BA) Via Santa Maria della Stella, 66. L’incontro sarà moderato, impersonando il ruolo di una perfetta padrona di casa, dalla Consigliera Comunale di Adelfia Sig.ra Rossana Di Turi, la quale dopo i saluti e ringraziamenti, introdurrà l’argomento principale, su come trovare nuovi progetti e finanziamenti per i giovani del territorio di Adelfia, in ambito lavorativo, ludico-ricreativo al fine di contenere " l'emigrazione” post - studi verso l'Italia del Nord e all'estero, la cosiddetta “ Fuga di Cervelli”. Nel corso dell’iniziativa sarà sottolineato quanto la maggior parte dei giovani pur legati al loro territorio e alla propria famiglia, non ricevono dal territorio, sufficienti stimoli e novità culturali, oltre che lavorative, per rimanere; anche in considerazione della forte mancanza il rispetto e la qualità del lavoro nei confronti di chi è alla prima esperienza post studi. Dialogando su ciò che potrebbe interessare maggiormente giovani verrà approfondito, con una particolare attenzione, l’argomento sui giovani che rientrano nelle categorie svantaggiate , ribadendo la mancanza dell’ effettiva "integrazione", quale: i campi scuola integrati, le attività culturali e ricreative integrate che siano di stimolo culturale e sociale. Pertanto la Consigliera Comunale di Adelfia Sig.ra Rossana DI Turi , parlerà di un suo progetto dal titolo provvisorio " TOGETHER OUT - Insieme tutto si può fare" in cui i protagonisti coinvolti, educatori di sostegno o gli homemaker del comune, possano accompagnare dei ragazzi disabili alle normali attività ricreative , quali una serata di ballo o pub, cinema e teatro ,unicamente agli altri giovani della loro età per stimolare la socializzazione e far sì che si che tutti i ragazzi imparino gli uni dagli altri. Interverrà la Coordinatrice Regionale Movimento Femminile Dott.ssa Francesca Ozza, che dato l’argomento dell’incontro, svilupperà e approfondirà i seguenti punti : COSA PREVEDE IL PNRR PER I GIOVANI? MISURE, OBIETTIVI E INVESTIMENTI; PNRR, LA SFIDA DELL’OCCUPAZIONE :PIÙ LAVORO PER GIOVANI E DONNE; LE DONNE NEL PNRR E LA STRATEGIA PER L’OCCUPAZIONE FEMMINILE: DATI, RISORSE E INTERVENTI. La Coordinatrice Regionale Movimento Femminile Puglia Popolare, Dott.ssa Francesca Ozza, illustrerà quali potrebbero essere le azioni migliori per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro con particolare riguardo alle categorie delle donne e giovani. La stessa, proveniente dal mondo della formazione e delle politiche attive del lavoro e coordinatrice di progetti europei, quale tecnica del settore, ricevendo la nomina di “Coordinatrice regionale del movimento Femminile Puglia Popolare” metterà a disposizione di tutto il territorio pugliese , il suo bagaglio di competenze e know- how acquisito. All’incontro, organizzato dalla Consigliera Comunale di Adelfia Rossana Di Turi, parteciperanno anche l’Avv. Simona Vitucci, quale Responsabile Provinciale Puglia Popolare, e Il Sen. Massimo Cassano , Segretario Regionale Puglia Popolare, al quale saranno affidate le conclusioni.