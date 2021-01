"Lavoro in un gruppo ma batte un cuore solo", l'infermiera del reparto Covid stampa sulle magliette la dedica ai colleghi

Una maglietta con una dedica speciale, rivolta ai colleghi che ogni giorno, fianco a fianco, operano nel reparto di Terapia intensiva Covid del Policlinico di Bari. "Lavoro in un gruppo ma batte un cuore solo", si legge sulle t-shirt che Marianna Scarano, infermiera del reparto, ha regalato ai suoi colleghi. La foto è stata pubblicata sul profilo Instagram dell'ospedale barese, che funge anche da bacheca 'virtuale' su cui medici e infemieri possono lasciare pensieri, ricordi, immagini. "È quello che ho imparato in un anno fianco a fianco ai colleghi, giorno e notte, nella lotta senza sosta al virus. Qui in terapia intensiva si vince e si soffre solo insieme. Con un unico cuore", scrive Scarano. "Ho pensato a una frase bella che potesse racchiudere questo momento e ho regalato loro le magliette per Natale. Le abbiamo subito indossate", aggiunge.