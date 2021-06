Ruvo si colora per la festa patronale...con i fiori: due 'infiorate' in realizzazione nelle strade

L'iniziativa della Pro loco Unpli Ruvo di Puglia: come da tradizione le opere saranno completate in occasione della Festa patronale dell'Ottavario e posizionate davanti alla Cattedrale e sotto l'altare in piazza Matteotti

Ruvo di Puglia si prepara a rivivere al Festa patronale dell'Ottavario e lo fa con una doppia dedica 'floreale' an Santo patrono. A mostrare un'anteprima delle infiorate che saranno realizzate in strada come da tradizione, è il sindaco del comune barese, Pasquale Chieco. L'iniziativa della Pro loco Unpli Ruvo di Puglia si sdoppia quest'anno: i fiori polverizzati andranno a colorare due disegni, davanti alla Cattedrale e sotto l'altare in piazza Matteotti. "Erano tutti all'opera questa mattina per allestire al meglio - spiega il sindaco sui social - il Comitato Feste Patronali - Ruvo di Puglia , i volontari, i maestri che hanno lavorato per tutta la notte per restituirci quest'anno lo spirito della Festa Patronale dell'Ottavario. Una giornata particolare che ci avvicina al ritorno alla normalità".