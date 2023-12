In aumento i casi d'influenza in Puglia, gli esperti: "Valori oltre la media, picco durante le Feste natalizie"

E' in aumento il numero dei casi d'influenza in Puglia, secondo il monitoraggio settimanale della rete dei medici 'sentinella. Lo riporta l'Ansa. I valori registrati sono superiori alla media stagionale. In particolare, nella settimana dal 20 al 26 novembre l'incidenza è passata da 5,07 casi ogni mille assistiti a 7,62 sopra la soglia media stagionale che si attesta sui 4 casi ogni mille pazienti.

Tra i più colpiti vi sono i più piccoli: in particolare, nella fascia di età tra 0 e 4 anni si registrano 9 casi ogni mille assistiti, tra i 5 e i 14 anni si sale a 9,17 contro i 6,53 casi ogni mille assistiti della settimana precedente. Anche tra gli adulti i dati sono sopra la media stagionale: nella fascia 15-64 anni si registrano 7,98 casi ogni mille pazienti, mentre nella popolazione over 65 i casi sono 5,41 ogni mille assistiti. Il picco dei casi, secondo gli esperti, dovrebbe giungere nel corso del periodo natalizio.