Influenza in Puglia, 821 nuovi casi in una settimana: numeri sopra la media stagionale

In Puglia, nell'ultima settimana, sono stati registrati 821 nuovi casi di influenza, pari ad un incidenza del 9,35 casi ogni mille pazienti assistiti dai medici. Il dato, come riporta l'Ansa, è rilevato dal monitoraggio settimanale dei medici 'sentinella': i numeri sono sopra la media stagionale ed evidenziano come l'influenza stia colpendo una delle fasce più a rischio della popolazione, quella degli anziani.

Nella settimana dal 27 novembre al 3 dicembre, infatti, l'incidenza è passata da 7,62 a 9,35 casi ogni mille pazienti. I bambini rimangono i più colpiti: la fascia fino ai 4 anni registra 14,21 casi ogni mille assistiti, la settimana precedente erano 9 ogni mille. Nella fascia fra i 5 e i 14 anni l'incidenza è di 9,36.

I numeri pugliesi sono sopra la media stagionale anche fra gli adulti: nella fascia 15-64 si registrano 9,6 casi ogni mille pazienti. Preoccupa anche il dato fra gli over 65 con 7,27 casi ogni mille: si tratta del tasso di incidenza più elevato fra gli anziani, dopo Lombardia e Piemonte