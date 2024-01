Cresce l'influenza in Puglia: contagiati in una settimana circa 1600 bimbi tra gli 0 e i 4 anni

I casi di influenza tra i bimbi pugliesi, nella fascia d'età 0-4 anni, registrati nella settimana tra il 25 dicembre e il 31 dicembre 2023, ammontano a 1.598: è quanto afferma l'ultimo rapporto della rete Respirivirnet, formata da medici 'sentinella'.

Complessivamente, l'incidenza è in cresita, passando da 42,25 casi per mille assistiti dai 32,58 della precedente rilevazione settimanale tra i più piccoli. Per quanto riguarda la fascia 5-14 anni, invece, il valore è cresciuto da 18,52 a 19,74. Complessivamente, la media su tutta la popolazione è a 17,58 casi su 1000 assistiti, in crescita rispetto a 17,12 dell'ultima analisi.