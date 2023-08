Ingombranti abbandonati, dopo la pulizia di Amiu spuntano già nuovi rifiuti: "Mancanza di rispetto verso chi osserva le regole"

Un fenomeno che sembra davvero non conoscere tregua, nonostante tanti appelli al rispetto delle regole e iniziative di sensibilizzazione. E così accade che a poche ore da un intervento di Amiu per rimuovere gli ingobranti abbandonati abusivamente accanto ai cassonetti, spuntino già altri rifiuti lasciati abusivamente. L'episodio, raccontato da Amiu attraverso i propri canali social, è accaduto a Loseto (ma il problema, come noto, interessa tante altre zone della città), dove questa mattina gli operatori, oltre allo spazzamento misto meccanizzato, hanno effettuato il ritiro degli ingombranti, abbandonati abusivamente.



"A distanza di qualche ora, accanto a una delle postazioni interessate dal nostro intervento, è comparsa una pedana, naturalmente senza prenotazione", è spiegato sulla pagina Fb di Amiu. "Non solo. Sono ricomparse anche alcune sedie, simili ad altre che i nostri operatori avevano portato via in precedenza, sempre stamattina, come si vede dalla prima foto. Inutile dire che si tratta di una mancanza di rispetto, non tanto verso il nostro lavoro, ma soprattutto verso i residenti, verso chi in quella zona vive e rispetta le regole. Perché poi la questione è tutta lì: il rispetto delle regole è l’unica strada per una città più pulita, vivibile e bella. Noi ci crediamo. E sappiamo di non essere soli".