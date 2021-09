Scuola al via con doppi turni nel Barese: fino a fine dicembre scaglionamenti di 100 minuti per l'ingresso degli studenti

Confermate le linee guida del 'documento operativo' presentato in Prefettura per le scuole secondarie di secondo grado. Come da protocollo, anche i trasporti pubblici avranno una capienza massima dell'80%

Confermato lo scaglionamento degli orari negli istituti del Barese: lo indica il 'documento operativo' annunciato in Prefettura durante un incontro tenutosi in settimana. Nello specifico, fino al 31 dicembre negli istituti secondari di secondo grado dell'area metropolitana di Bari saranno predisposti due turni a distanza di 100 minuti: il 75% degli studenti comincerà le lezioni alle 8 e il restante 25% alle 9.40. Come già preannunciato nei giorni scorsi, la Prefettura di Bari ha stilato un documento che regolamenta l'avvio delle lezioni in presenza per il 100% dei 68.218 studenti che frequentano le 67 scuole superiori di Bari e provincia su complessivi 130 plessi.

Di questi, 21.324 frequentano le 20 scuole che hanno sede a Bari città. L'analisi coordinata dalla Prefettura con Regione, Città metropolitana, Ufficio scolastico e aziende di trasporto, ha evidenziato che la mobilità studentesca riguarda circa il 50% degli studenti (il 60% riguarda la mobilità urbana e il 40% quella extraurbana). Per garantire il limite di riempimento dei mezzi stabilito dalle norme Covid all'80%, si è reso necessario lo scaglionamento degli orari con contestuale aumento delle corse (fino a 250 mezzi in più) con l'obiettivo, si legge nel provvedimento firmato dalla prefetta Antonia Bellomo, di "contemperare esigenze diverse: da un lato il diritto allo studio, garantendo la fruizione della didattica in presenza 100% degli studenti dell'istituzione scolastica di secondo grado, dall'altro la tutela della salute collettiva, assicurando un livello di servizi di trasporto pubblico locale adeguato a soddisfare la domanda in condizioni di massima sicurezza e nel pieno rispetto dei limiti previsti di riempimento dei mezzi".