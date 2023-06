Percorsi interattivi per esplorare i luoghi simbolo della città, ecco l'iniziativa 'Raccontiamoci Bari'

"L'obiettivo è rendere i cittadini baresi turisti nel nostro municipio e trasformarli in ambasciatori della nostra meravigliosa città per i numerosi visitatori che affollano Bari". Lo scrive, in un post sulla sua pagina facebook, il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti, a proposito del progetto del Comune "Raccontiamoci Bari".

L'iniziativa, che ha visto il lavoro coordinato della Commissione Welfare del Municipio 1 in collaborazione della Cooperativa Sociale SoleLuna, punta a rendere i cittadini baresi 'turisti nella città' e promotori della bellezza dei luoghi nei confronti dei tanti visitatori che affollano il territorio locale.

"Grazie ai QR code - spiega Leonetti - potrete esplorare autonomamente i bellissimi itinerari che abbiamo selezionato per voi: Bari in Libertà, Bari e L'Oriente, Bari Parigina, Bari Tra Pescatori e Lame, Japigia tra natura e la seconda guerra mondiale. Seguite le indicazioni e lasciatevi guidare in un viaggio attraverso la nostra storia e la nostra cultura. La proposta turistica è disponibile anche in lingua inglese, per rendere l'esperienza accessibile a tutti i visitatori provenienti da ogni parte del mondo".

Le brochure turistiche possono essere scaricate tramite la pagina web, del sito istituzionale del Comune di Bari, dedicata all'iniziativa. Sono fruibili le brochure in versione italiana ed inglese.

Il progetto ha un aspetto 'interattivo' per i cittadini baresi: "Questo è solo l'inizio di un modo innovativo di narrare il nostro territorio - sottolinea il presidente del Municipio I - Vi invitiamo a partecipare e contribuire a 'Raccontiamoci Bari'. Condividete le vostre esperienze su social media utilizzando l'hashtag #RaccontiamociBari per far conoscere al mondo la bellezza di Bari attraverso i vostri occhi".