Idee innovative e start up d'impresa, oltre 200 studenti baresi per il progetto Lum

Oltre 200 studenti delle scuole superiori hanno preso parte il progetto "Start Me Up, Lum Me Up, Take Me Up" tra confronti e sfide su idee innovative per Start Up d'impresa utilizzando il Business Model Canvas.

Organizzato dai professori Antonello Tarzia e Ivano De Turi, con la collaborazione di Monika Barile e Mirko Posa, il progetto, valido anche come percorso per le competenze trasversali e l'orientamento, si è svolto nel corso degli ultimi mesi negli istituti scolastici superiori Ferraris di Molfetta, Pertini di Brindisi, L. Da Vinci di Noci e Pertini-Anelli di Turi. All'evento conclusivo hanno partecipato anche Joris Gadaleta, in rappresentanza dell'acceleratore d'impresa K-Hub della Lum, e Giacomo Cuonzo, Presidente di Sistema-Impresa Bari.

"Con questa iniziativa . evidenzia il professor Antonello Tarzia, Delegato del Rettore all'Orientamento & Placement - abbiamo avviato un nuovo tipo di orientamento, finalizzato a stimolare le potenzialità che i ragazzi hanno, ma che spesso scoprono solo dopo la scelta del percorso universitario. Li abbiamo coinvolti e stimolati ad una partecipazione attiva, che li ha gratificati e anche divertiti. I progetti migliori sono stati premiati con l'opportunità di dare corso e sviluppo alle idee su cui hanno lavorato in un percorso con affiancamento di esperti offerto da Lum, K-Hub e Sistema-Impresa".