Chiude la sede Inps in viale Europa al San Paolo: uffici trasferiti in via Lindemann

Dal 30 ottobre la sede Inps di Bari San Paolo, in viale Europa, non sarà più attiva: gli uffici, infatti si trasferiscono in via Lindemann, alla zona industriale, angolo viale De Blasio.

Lo comunica l'Inps in una nota informando gli utenti che, dal 19 al 27 ottobre, l'assistenza sarà fornita presso la sede provinciale Inps di Bari in Lungomare Nazario Sauro n. 41, previo appuntamento da fissare con le consuete modalità di prenotazione.