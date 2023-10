Giornata nazionale vittime dell'immigrazione, insediato a Bari l'Osservatorio Weapon Watch: "In Italia diritto di asilo garantito a tutti"

"A Bari si insedia l’Osservatorio Weapon Watch di Genova, presentato oggi in conferenza dalla Segretaria Generale Gigia Bucci, Nicola Colaianni del Comitato per la Pace di Bari, Maurizio Moscara del comitato 'Io Accolgo' Puglia e Carlo Tombola, presidente di Weapon Watch". Lo annuncia la Cgil Puglia sulla sua pagina facebook. Weapon Watch è l'Osservatorio sulle armi nei porti europei e mediterranei.

"L’industria degli armamenti realizza enormi profitti con enormi costi sociali che paghiamo. Le armi esportate dai Paesi dell’Unione europea verso il Nord Africa e il Medio Oriente alimentano guerre e conflitti, causano distruzioni e vittime, in ultimo costringono milioni di persone a lasciare le proprie case - spiega la Cgil pugliese - Oggi celebriamo la giornata delle vittime delle migrazioni. Chi fugge da distruzioni, guerre, fame, senza il riconoscimento di un visto per ragioni umanitarie, senza corridoi umanitari, senza percorsi legali di accoglienza, proverà comunque a raggiungere l’Europa, mettendo a rischio la propria vita, alimentando i circuiti illegali di chi specula su questi fenomeni ineluttabili".

"Il 7 ottobre saremo in piazza a Roma in una manifestazione nazionale che ha scelto come titolo 'La Via Maestra' - si legge nel post della sigla sindacale - richiamandosi alla nostra Carta Costituzionale, architrave dell’organizzazione democratica del nostro Paese, i cui articoli 10 e 13 ricordano come il diritto di ingresso nel territorio italiano è garantito a chiunque intenda chiedere asilo, mentre i giudici che dichiarano illegittimo il decreto Cutro, chiamati ad applicare le norme del nostro diritto e di quello comunitario, finiscono sotto attacco della Presidente del Consiglio, senza alcun senso delle istituzioni".