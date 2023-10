Docente colpito da pallini sparati con pistola giocattolo, il ministro Valditara scrive alla preside del Romanazzi di Bari: "Solidarietà"

"Ho sentito oggi la dirigente scolastica dell'Istituto Romanazzi di Bari, dove la scorsa settimana un professore è stato colpito da un pallino di plastica sparato da uno studente. Ho espresso la mia solidarietà alla persona del docente e alla scuola. La vicenda conferma quanto sia urgente affermare il principio che un docente va rispettato in ogni caso e che qualunque offesa o violenza sarà sanzionata in modo efficace". Ad affermarlo, in una nota, è il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Lo riporta l'Adn Kronos. L'episodio menzionato dal ministro si è verificato alcuni giorni fa nell'istituto superiore barese: il docente non sarebbe rimasto ferito ma avrebbe accusato un malore dopo l'accaduto.

"La cultura delle regole e del rispetto deve partire dalla scuola - dice Valditara -. La riforma del voto di condotta e dell'istituto della sospensione va proprio in questa direzione. Ora è necessario che il Parlamento la approvi rapidamente. Non casualmente in Consiglio dei Ministri abbiamo previsto la procedura d'urgenza. Non dobbiamo lasciare a casa gli studenti 'bulli' ma aiutarli a capire concretamente gli errori fatti e i doveri che discendono dall'appartenere a una comunità", conclude Valditara