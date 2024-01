Inserimento socio-lavorativo delle donne vittime di violenza, nel progetto europeo anche la barese Giraffa Onlus

L'iniziativa prevede diverse azioni per potenziare l’efficacia dei percorsi di uscita dalla violenza ma anche per la prevenzione, formazione, sensibilizzazione e raccolta dati. È questo l'obiettivo del progetto 'Reama Reloaded', co-finanziato dall’Unione Europea per 9 centri antiviolenza dislocati in 8 differenti regioni del Centro-Sud Italia. Partner del progetto è la barese aps Giraffa Onlus, che gestisce i tre sportelli del centro antiviolenza dedicato a 'Paola

Labriola', una casa rifugio denominata 'Casa dei diritti delle donne' e la casa in Pangea Onlus.

Il percorso dell'iniziativa è stato illustrato, nella sede del Consiglio Regionale della Puglia, durante un incontro intitolato 'Autodeterminazione e inserimento socio lavorativo: buone prassi e prospettive future', cui hanno partecipato Filomena Principale della segreteria regionale Cgil, Vito Maurogiovanni direttore commerciale e strategie Molino Casillo, Gianbartolo Barberio national key account Ifoa e Angela Gioino team direzione Ifoa Area Puglia, Maria Pia Vigilante e Mara Favia per Aps Giraffa Onlus, Simona Lanzoni della Fondazione Pangea, Vera Guelfi presidente della

consulta femminile della Regione Puglia e Marika Massara coordinatrice del Cav comunale.

A livello territoriale, nell’ambito del progetto 'Reama Reloaded', è stato attivato uno sportello on line sul sito giraffaonlus.it. È stato, inoltre, creato e implementato un database per la raccolta dei dati. Sono state 1059 le prese in carico, di queste sono 87 le donne prese in carico da Giraffa Onlus.

Si è provveduto inoltre a un rafforzamento del supporto psicologico e legale, alla formazione per una metodologia condivisa e a uno studio sull’eredità della pandemia Covid 19 sulla violenza contro le donne e i loro bambini in Italia.

Le attività del progetto 'Reama Reloaded' sono finalizzate a fare sistema sulla prevenzione e sul contrasto alle diverse forme di violenza sulle donne e sui minori, e a facilitare l’empowerment economico, lavorativo e l’auto mutuo aiuto delle donne vittime di violenza la cui situazione, come ha sostenuto Maria Pia Vigilante, presidente dell’APS Giraffa, si aggraveranno con l’autonomia differenziata.

Nel corso dei mesi di lavoro è stato fondamentale intercettare i bisogni di chi vive la violenza, potenziare i servizi di protezione antiviolenza on line, sviluppare e incrementare un lavoro sinergico tra i Cav le istituzioni locali del Sud e Centro Italia, facilitare una metodologia comune di presa in carico delle donne, scambiare buone pratiche a livello regionale e nazionale, favorire le donne nel percorso di autonomia e di accesso al mercato del lavoro e in questo caso proprio i rappresentanti dell’Ifoa hanno parlato degli inserimenti lavorativi realizzati con le donne seguite da Giraffa.