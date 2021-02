Luci colorate e la scritta 'Love': a Palo del Colle l'installazione per celebrare l'amore in tutte le sue forme

Cuori color arcobaleno e la scritta 'love' per celebrare l'amore in tutte le sue forme. È l'installazione comparsa in via Vespucci, a Palo del Colle, realizzata dall'artista di palese Pino Potenzieri su richiesta dell'amministrazione comunale. Un messaggio contro la discriminazione sessuale e il bullismo, rilanciato anche dall'assessore Sabrina Piccininni attraverso i social: "I figli dell’ omofobia coltivano l'ignoranza sull'amore ! Love is Love" scrive, postando le foto dell'installazione.