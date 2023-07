Nuove lampade led nelle strutture sportive comunali di Bari, iniziata l'installazione nel PalaLaforgia

Ieri mattina l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli si è recato al PalaLaforgia, nel quartiere San Paolo, in occasione dell’avvio dei lavori di sostituzione dei vecchi corpi illuminanti con nuove lampade a led, previsti nei quattro palazzetti comunali. Gli interventi rientrano nell’ambito di un accordo quadro dell’importo complessivo di 550mila euro.

I lavori, che riguardano anche la riqualificazione degli impianti elettrici esistenti, interesseranno, nell’ordine, il PalaLaforgia, il PalaCarbonara, il PalaCarrassi e il PalaMartino: in ciascuna struttura saranno montati 32 proiettori da 104 watt con sistema di controllo Dali che permetterà il monitoraggio della luminosità in relazione a una serie di scenari preimpostati.

"Di qui fino ai primi giorni di settembre - commenta Pietro Petruzzelli - i quattro palazzetti dello sport comunali vedranno un netto miglioramento delle prestazioni in termini di illuminazione ed efficienza energetica, con un risparmio stimato tra il 60% e il 70% rispetto ai consumi attuali. Parallelamente stiamo definendo il cronoprogramma degli interventi analoghi previsti per due campi da calcio, a San Pio e a Palese, e per la piscina coperta dello Stadio del Nuoto, che sarà verosimilmente l’ultima struttura interessata dai lavori, in quanto a breve inizieranno gli interventi di sostituzione della guaina sul tetto della vasca".