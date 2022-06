A Bari la presentazione del progetto A.gap.e per cura disturbi da gioco d'azzardo patologico

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Invito Stampa La S.V. è invitata a partecipare alla Conferenza Stampa che si terrà Lunedì 20 giugno, alle ore 13 presso il Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, nella Sala “Di Jeso” al I° piano, Lungomare Nazario Sauro, 33, Bari per presentare Progetto A.GAP.E per la cura dalle dipendenze da gioco d'azzardo patologico, promosso da Comunità Oasi2 San Francesco Società Cooperativa Sociale e sostenuto dalla Fondazione CON IL SUD. Intervengono: Gianpietro Losapio -Presidente Cooperativa Sociale Comunità Oasi2 San Francesco, Ettore Attolini - Direttore Area Innovazione di Sistema e Qualità di A.Re.S.S. Puglia, Maurizio Fiasco - Presidente ALEA - Associazione per lo studio del gioco d'azzardo e dei comportamenti a rischio