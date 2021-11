Isolato dai ricercatori del Policlinico il primo virus dell'influenza 2021-2022 in Puglia: "Sintomi sovrapponibili a quelli Covid"

È stato isolato nel laboratorio di Epidemiologia molecolare e Sanità Pubblica del Policlinico di Bari il primo virus influenzale della stagione 2021-2022 in Puglia. Si tratta di un virus influenzale di tipo A, sottotipo H3N2. L’identificazione è avvenuta oggi su un bambino di 4 anni che è stato ricoverato, con febbre e difficoltà respiratorie, presso l’unità operativa complessa di Pediatria dell’ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. Si tratta del primo caso di virus influenzale stagionale accertato nel Sud Italia.

“È tornata l’influenza stagionale, e, nelle prossime settimane, ci aspettiamo di avere altre identificazioni del virus in Puglia – spiega la professoressa Maria Chironna, responsabile del laboratorio Epidemiologia Molecolare e Sanità Pubblica del Policlinico di Bari - La sintomatologia dell’influenza è spesso sovrapponibile a quella del Covid19: febbre, difficoltà respiratoria, mal di gola, spossatezza, mal di testa, ecc. Quando si presentano questi sintomi è necessario escludere che si tratti di Covid19. L’arrivo dell’influenza sottolinea l’importanza della vaccinazione antinfluenzale, anche per i più piccoli, per i quali da quest’anno è disponibile, accanto al vaccino intramuscolare, anche il vaccino per via intranasale, uno spray che i pediatri stanno già utilizzando. Bisogna inoltre ricordare il rispetto delle norme di prevenzione e di igiene come l’uso della mascherina, il lavaggio frequente delle mani, gli starnuti all’interno del gomito”.