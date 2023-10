A Bari manifestazione studentesca per sostenere la Palestina: è polemica

E' polemica, a Bari, per l'annuncio da parte di alcuni collettivi studenteschi (Osa Puglia e Cambiare Rotta) di organizzare una manifestazione a sostegno "della resistenza palestinese" che si terrà sabato mattina in piazza Cesare Battisti. Una mobilitazione nelle giornate in cui la situazione in Medio Oriente è precipitata dopo l'avvio dell'operazione 'Bufera Al-Aqsa' da parte dell'organizzazione di Hamas nei confronti di Israele. Una carneficina tra assalti armati e stragi che hanno provocato almeno 1200 vittime tra gli israeliani e la conseguente risposta militare dello Stato ebraico, con bombardamenti pesanti a Gaza e centinaia di morti sia tra i miliziani di Hamas che tra la popolazione civile palestinese.

La manifestazione di sabato, si legge in un messaggio Fb dell'organizzazione Cambiare Rotta nasce dall'esigenza degli studenti universitari "di fare sentire forte e chiara la nostra voce di solidarietà con la resistenza palestinese a partire non solo dal tema storico degli accordi con l'industria, le università e il ministero della difesa israeliano (attore di veri e propri crimini e stragi contro il popolo palestinese) ma anche nelle varie prese di posizione pubblica che stanno iniziando a vedersi nei nostri atenei". Una manifestazione non filo Hamas, dunque, ma a favore dello Stato palestinese.

Contro la mobilitazione si sono schierati alcuni esponenti politici. Tra loro anche il deputato barese della Lega, Davide Bellomo: "Voglio esprimere la mia vicinanza al dottor Luigi De Santis, console di Israele a Bari, che ha bollato determinate azioni, compresa la manifestazione di sabato, come frutto di demagogia e di ignoranza. Una demagogia e un’ignoranza che arrivano da lontano, generate da una sinistra spesso compiacente e a braccetto con i leader di Hamas. Per non parlare dei suoi tanti “cattivi maestri”, i soliti noti, che sostengono, anche attraverso la tv, le irragionevoli ragioni del terrorismo islamico e si ricordano di Israele solo il 27 gennaio, Giorno della Memoria. Anche loro dovrebbero vergognarsi. Come ogni singolo studente di Bari che sabato scenderà in piazza” ha concluso Bellomo.