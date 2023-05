La Banca d'Italia dona 50mila euro all'Istituto Tumori di Bari: "In arrivo due nuovi coloscopi a disposizione dei pazienti"

La Banca d'Italia ha donato 50mila euro all'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari e con la somma saranno acquistati due coloscopi tecnicamente avanzati e delle protesi per la ricostruzione del complesso areola/capezzolo. Il gesto di generosità, voluto dal governatore Ignazio Visco, è stato reso noto nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sala “Massimo Tommasino” dell’Istituto, alla presenza di Sergio Magarelli, direttore della sede di Bari della Banca d’Italia, e di Alessandro Delle Donne e Raffaella Massafra, rispettivamente direttore generale e vicedirettore scientifico dell’IRCCS barese.

“Questo riconoscimento da parte di un ente così autorevole – spiega Delle Donne – ci inorgoglisce e ci stimola a proseguire il nostro impegno per la ricerca e per dare ai nostri pazienti le migliori cure. Il reperimento dei fondi per sostenere la ricerca è parte essenziale del nostro lavoro. Siamo impegnati attivamente per candidare quanti più progetti possibili per il PNRR, il Piano nazionale di ripresa e resilienza; scandagliamo ogni bando o avviso ministeriale; attiviamo ogni possibile collaborazione con soggetti profit e no profit. Questa significativa donazione che arriva dalla Banca d’Italia è un tassello prezioso di questo percorso. Non possiamo che esserne grati e cercheremo di sfruttarlo al meglio”.

I coloscopi da acquistare saranno utilizzati per gli esami di screening di secondo livello nell’unità operativa di endoscopia digestiva e nell’unità operativa di chirurgia generale ad indirizzo oncologico, e supporteranno le ricerca in corso sul tumore del colon-retto. Le protesi per la ricostruzione del complesso areola capezzolo, invece, permetteranno di completare la ricostruzione mammaria, necessaria a seguito degli interventi di mastectomia, durante i quali molto spesso l’areola e il capezzolo sono danneggiati o rimossi. L’intervento chirurgico di ricostruzione avrà significative ricadute non solo estetiche ma anche psicologiche per le pazienti.