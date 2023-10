Italia-Malta al San Nicola, venduti più di 52mila biglietti: sabato sfida da 'tutto esaurito'

Si avvicina il 'sold out' per la partita Italia-Malta, in programma sabato 14 ottobre alle 20.45 nello stadio San Nicola di Bari. Gli spettatori, della sfida valevole per la qualificazione agli Europei di Calcio del 2024, sono già 52.650: come riporta l'Ansa, rimangono in vendita solo poche centinaia di biglietti.