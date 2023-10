Italia-Malta al San Nicola, Bari pronta ad accogliere la Nazionale: in città negozi e monumenti illuminati d'azzurro

Bari si prepara ad accogliere gli Azzurri. La Nazionale di calcio torna a Bari sabato 14 ottobre per l’incontro Italia-Malta, in programma al San Nicola, valevole per le qualificazioni a Euro 2024. L’Italia torna quindi a disputare una partita nel capoluogo pugliese, sette anni dopo l’amichevole Italia-Francia del settembre 2016. Già 49mila i biglietti venduti e si va verso il tutto esaurito.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Figc, supporta la presenza della Nazionale in città con una serie di eventi e attività che coinvolgeranno cittadine e cittadini, luoghi simbolici e attività commerciali nei giorni che precedono l’evento. Varie le attività previste: dall’11 al 14 ottobre con 'Le Vie degli Azzurri' diverse vie e negozi si vestiranno d’azzurro con allestimenti ed eventi a tema. Ancora, dall’11 ottobre, lo stadio San Nicola e alcuni dei più importanti monumenti e luoghi della città s’illumineranno d’azzurro, accompagnando la città fino al giorno della partita.

Inoltre, sabato 14 ottobre sarà anche l’occasione per rafforzare le relazioni tra il capoluogo pugliese e Malta: verrà, infatti, siglato il gemellaggio tra la Città di Bari e la Città maltese di Si??iewi.

Le Vie degli Azzurri

Si è chiusa il 9 ottobre la call dell’amministrazione comunale rivolta alle attività commerciali cittadine, agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi per curare allestimenti o organizzare eventi a tema Nazionale dall’11 al 14 ottobre. La call si inserisce nell’ambito di 'd_Bari 2022-24', il programma di sostegno all’economia di prossimità del Comune di Bari. Per l’occasione 'Il Museo del Bari', partner dell'evento, metterà a disposizione materiali per l'allestimento (come magliette storiche e gagliardetti).

A seguito delle proposte arrivate all’amministrazione dalle attività commerciali cittadine, saranno quindi diversi gli appuntamenti dall’11 ottobre al giorno della partita: allestimenti di vetrine a tema Nazionale, eventi dedicati alla storia degli Azzurri con l’esposizione di maglie storiche, foto, e proiezioni di filmati di repertorio; mostre, momenti musicali e tante proposte gastronomiche dedicate agli Azzurri o alla contaminazione tra la cucina barese e quella maltese. Il programma dettagliato degli eventi è consultabile nell’ultima sezione del comunicato e sul sito www.dbari.it.

Bari si illumina di azzurro

Dall’11 ottobre non solo lo Stadio San Nicola, ma anche diversi monumenti e luoghi simbolo della città si illumineranno d’azzurro, accompagnando la città in queste giornate di attesa. Il programma prevede l'illuminazione della fontana di piazza Aldo Moro dall’11 ottobre al 14 ottobre, la torre della Città metropolitana dall’11 ottobre al 14 ottobre, lo stadio San Nicola dall’11 ottobre al 13 ottobre (per motivi di sicurezza lo stadio non potrà essere illuminato il giorno della partita), il 'Cavallo con gualdrappa' dello scultore Mario Ceroli in corso Vittorio Emanuele dall’11 ottobre al 14 ottobre, il pennone del ponte Adriatico dall’11 ottobre al 14 ottobre.

Gemellaggio tra Bari e Si??iewi

Sabato 14 ottobre, alle ore 10.30, nella sala giunta di Palazzo di Città sarà siglato il gemellaggio tra la Città di Bari e la Città maltese di Si??iewi. Saranno presenti il sindaco di Bari Antonio Decaro e una delegazione maltese guidata da Dominic Grech, sindaco di Si??iewi.

Le due città sono accomunate dalla devozione e dal forte legame con San Nicola, le cui ossa sono custodite nella Basilica pontificia del capoluogo pugliese, mentre a Si??iewi si trova uno splendido duomo dedicato al Vescovo di Myra.