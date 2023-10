Domani sera Italia-Malta al San Nicola, ultimi dettagli per il piano di sicurezza: "Recarsi allo stadio in largo anticipo"

Si è svolto in Questura a Bari il tavolo tecnico di coordinamento delle Forze di Polizia per definire i dettagli operativi in vista della gara tra Italia e Malta, valevole per la qualificazione al Campionato Europeo di calcio del 2024, in programma domani sera allo stadio San Nicola.

Predisposto un dispositivo di ordine e sicurezza pubblica con l’impiego di forze territoriali e rinforzi ministeriali. L'Amtab ha inoltre potenziato il servizio di trasporto pubblico locale a supporto delle linee ordinarie e sono stati attivati bus navetta dai parcheggi pubblici di via Prezzolini, vicino al Palaflorio di Japigia e di viale della Resistenza, nelle vicinanze di largo 2 Giugno.

Le Forze dell'Ordine consigliano "ai possessori di regolare titolo d’ingresso di recarsi al San Nicola con largo anticipo, al fine di evitare problemi di viabilità nelle zone adiacenti allo stadio e si ricorda di avere prontamente disponibili il biglietto d’ingresso ed il documento d’identità, cosi come prescritto dalla normativa vigente, per agevolare il lavoro degli steward, che dovranno verificare la regolarità del titolo e la corrispondenza del nominativo dell’utilizzatore con quello del documento".