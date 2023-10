Italia-Malta a Bari, San Nicola da tutto esaurito per il ritorno degli Azzurri. Bus, piano traffico, parcheggi: le informazioni

Bari è pronta ad accogliere la Nazionale di calcio al San Nicola. Uno stadio che, con gli oltre 53mila biglietti venduti, si preannuncia 'sold out' per la sfida Italia-Malta, in programma questa sera alle ore 20.45. A sottolineare la "risposta eccezionale" della città al ritorno degli Azzurri, è stato ieri lo stesso ct, Luciano Spalletti. Una vigilia, quella della discesa in campo a Bari, segnata dal caso scommesse, giunto fino a Coverciano. "Tutto il giorno - ha commentato in merito Spalletti, le cui parole sono riportate dall'Ansa - è passato ad analizzare bene la cosa, ad avere questo senso di dispiacere e smarrimento", ma, in vista della sfida di oggi, "la cosa va lasciata fuori", ha aggiunto ancora l'allenatore.

Bari si colora d'azzurro

Di certo, il San Nicola promette una cornice di pubblico spettacolare. E in questi giorni la città si è già colorata d'azzurro (come anche lo stesso stadio e altri monumenti), con allestimenti di vetrine dei negozi a tema Nazionale, eventi dedicati alla storia degli Azzurri con l’esposizione di maglie storiche, foto, e proiezioni di filmati di repertorio; mostre, momenti musicali e proposte gastronomiche dedicate agli Azzurri.

Italia-Malta: il piano traffico, bus e parcheggi

L'apertura dei cancelli, secondo il piano predisposto nei giorni scorsi, è prevista intorno alle ore 17. In vista della massiccia affluenza di pubblico atteso per l'evento, l'Amtab ha potenziato il servizio di trasporto pubblico locale a supporto delle linee ordinarie e sono stati attivati bus navetta dai parcheggi pubblici di via Prezzolini e di viale della Resistenza (qui tutte le informazioni). Sono previsti inoltre una serie di divieti in zona stadio. In particolare, dalle ore 8 alle ore 24 di oggi, 14 ottobre, e comunque, fino al termine delle esigenze, è istituito il 'divieto di fermata' sulle seguenti strade e piazze: via Vernola, ambo i lati di entrambe le carreggiate, tratto compreso tra via F. Ludwig ed il raccordo G. Rossi; via Torrebella, ambo i lati, tratto compreso tra via F. Ludwig ed il raccordo G. Rossi; strada Canestrelle, ambo i lati, tratto compreso strada Torrebella ed il canale deviatore Lamasinata. Dalle ore 21.00 fino al termine delle esigenze, è istituito il 'senso unico di marcia' sulle seguenti strade e piazze: via Vernola, da Rondò Sud in direzione raccordo G. Rossi; via Torrebella, da via F. Ludwig in direzione raccordo G. Rossi.

"Allo stadio in anticipo"

Sempre per evitare ingorghi e lunghe attese, è consigliato agli spettatori di "recarsi al San Nicola con largo anticipo", ricordando "di avere prontamente disponibili il biglietto d’ingresso ed il documento d’identità, cosi come prescritto dalla normativa vigente, per agevolare il lavoro degli Stewards, che dovranno verificare la regolarità del titolo e la corrispondenza del nominativo dell’utilizzatore con quello del documento". Oltre agli adulti, anche i bambini accompagnati potranno accedere allo stadio solo se in possesso di apposito biglietto di ingresso.