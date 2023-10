Lo spettacolo del San Nicola per Italia-Malta: festa azzurra sugli spalti con oltre 56mila spettatori

Tra giochi di luci, musica e colori, e oltre 56mila spettatori sugli spalti, il San Nicola ha regalato ieri una cornice speciale alla partita Bari-Malta. In uno stadio sold out, i 56.186 spettatori presenti a Bari (per un incasso di un milione e diecimila euro) hanno accompagnato la vittoria degli Azzurri in un'atmosfera di grande festa.

Un appuntamento che ha rappresentato anche l'occasione, per Bari e per il San Nicola, di 'mettersi in vetrina' in vista di Euro32. L'Astronave è infatti in corsa per entrare a far parte degli stadi italiani che ospiteranno gli Europei 2032.

Se sugli spalti lo spettacolo è stato assicurato, qualche disagio, legato anche al grande afflusso di pubblico, si è registrato all'esterno del San Nicola, con lunghe code segnalate in corrispondenza di alcune porte di accesso all'impianto.