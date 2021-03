Tutta Italia verso zona rossa a Pasqua e Pasquetta: il governo pronto alla stretta, in arrivo nuovo decreto

Tutta Italia in zona rossa dal 3 al 5 aprile: è questo l'orientamento del governo reso noto in mattinata durante l'incontro con gli enti locali. L'ipotesi di un lockdown generale per Pasqua e Pasquetta, dunque, già circolata nei giorni scorsi, prenderebbe corpo.

Come riporta Today.it, la ministra degli Affari Regionali Mariastella Gelmini ha confermato che oggi si approverà un decreto legge e non un Dpcm: "Subito dopo questo incontro ci sarà un Consiglio dei ministri, nel quale verrà approvato un decreto legge, e non un Dpcm, per nuove misure anti-Covid. Il premier Draghi e questo governo ritengono importante coinvolgere il Parlamento e avere un confronto con tutte le forze politiche. Il nuovo provvedimento, con ogni probabilità, entrerà in vigore dalla giornata di lunedì 15 marzo", per restare in vigore fino al 6 aprile.

Intanto, dalla bozza del decrto che sta circolando in queste ore, emergono alcune novità rilevanti: il criterio dei 250 contagi a settimana ogni centomila abitanti che porterà automaticamente in zona rossa le regioni che dovessero superare il parametro (in Puglia, hanno per ora superato tale soglia le province di Bari e Taranto); il divieto di visitare parenti e amici anche nel limite di due persone alla volta con i minori di 14 anni, ovvero la deroga che caratterizzava il decreto Natale del governo Conte; una nuova proroga al divieto di spostamento tra le regioni, al momento in scadenza il 27 marzo.

Intanto, per oggi è atteso anche il nuovo report dell'Istituto superiore di Sanità che porterà alle nuove ordinanze del Ministro della Salute, Roberto Speranza, sui nuovi colori delle Regioni: la Puglia, salvo improbabili sorprese, si appresta al passaggio in fascia arancione, anche se, come detto, alcune province come Bari e Taranto presentano numeri da 'zona rossa'.