Itamil Puglia: inaugurata a Bari la prima sede della segreteria del sindacato militare

BARI - La Puglia accoglie la prima delle 20 segreterie regionali che verranno istituite entro la fine dell'anno in tutto il territorio nazionale. Si aggiungeranno a queste la segreteria nazionale con sede a Palermo e quella internazionale a Bruxelles. Il Sindacato Itamil Esercito ha il piacere di annunciare l'inaugurazione della prima sede regionale avvenuta nel capoluogo pugliese lo scorso 18 settembre 2023 presso lo studio dell'Avvocato Susanna Balducci. Itamil, fondata il 2 novembre 2020, è un'associazione professionale sindacale di militari, composta da donne e uomini appartenenti all'Esercito Italiano. Il suo scopo è promuovere la libertà sindacale per tutelare i diritti e gli interessi dei suoi membri. Grazie al sostegno riscontrato dal Direttivo Regionale Puglia, il Direttivo Nazionale ha scelto di puntare sulla Puglia per l'apertura della prima sede fisica. Il Presidente Sandro Frattalemi, il Vicepresidente e vittima del dovere Nicola Passarelli, il Segretario Generale Girolamo Foti, il vice presidente legad Alberto Maria Viceconte insieme ai delegati Regionali, il Presidente Regionale Eugenio Maci, il Vice Presidente Gianfranco Panebianco, il Segretario Regionale Andrea D'alba, il Vice Segretario Salvatore Valletta e il Coordinatore Regionale Pietro Savino, esprimono grande orgoglio per l'importante traguardo raggiunto insieme pochi mesi nella regione. Il Direttivo Regionale si impegna a organizzare il primo congresso Regionale a Lecce, e successivamente a Bari, coinvolgendo le massime istituzioni politiche della Regione Puglia per instaurare un rapporto di fiducia, lavoro e collaborazione. Il Sindacato Itamil è a disposizione per fornire informazioni e/o rispondere alle richieste dei suoi iscritti, oltre a garantire i diritti e la tutela dei lavoratori dell'Esercito. Il Sindacato Itamil Esercito ha già raggiunto importanti traguardi in poco tempo, tra cui diventare membri osservatori di Euromil dal 2022, l'organizzazione europea delle associazioni militari, superare in largo anticipo, in soli 4 mesi, lo sbarramento del 2% previsto per la rappresentatività sindacale dei militari, trasmettere istanze del personale all'attenzione della terza commissione difesa e decima commissione salute e legislativo, il portale www.itamil.org ha superato le 400.000 visualizzazioni. Questi risultati sono testimonianza del successo e dell'impegno del Sindacato Itamil Esercito nel rappresentare e difendere gli interessi dei militari. Il Sindacato Itamil incontrerà lunedì 18 settembre 2023 i militari dell'' 82° Reggimento Fanteria Torino di Barletta e martedì 19 settembre del 13° Reparto Comando della Brigata Pinerolo, Reggimento Logistico, Battaglione Gestione Transito a Bari.