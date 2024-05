Il nuovo bosco urbano di Japigia pronto per l'estate: "Oltre 900 piante per ricordare le vittime del Covid"

Un 'bosco urbano' dedicato alle vittime del Covid, suddiviso in due aree del quartiere Japigia di Bari, per ricordare i cittadini morti durante la pandemia e aumentare la dotazione di verde nel rione. Proseguono i lavori per la realizzazione dell'opera da circa 470mila euro predisposta dal Comune. Le zone interessate dalla posa degli alberi sono via Caldarola, nel tratto terminale verso il Polivalente, e un grande pezzo di terra incolta tra via Archimede e via Giustina Rocca, praticamente accanto al Palaflorio.

In tutto sono 930 gli alberi collocati fin da gennaio 2024, mese in cui sono stati avviati i lavori. La scelta delle piante è ricaduta su specie in gran parte mediterranee, o comunque acclimatate, che hanno ridotte esigenze idriche e manutentive. L'area del bosco si estende complessivamente su circa 8mila metri quadrati e sarà dotata in via Caldarola, di una pista ciclabile.

Entrambe le zone potranno contare su qualche arredo e percorsi realizzati con materiali drenanti che non creeranno particolari problemi di polvere e consentiranno anche l'allontanamento dell'acqua: "Siamo verso la fine dei lavori - dice a Baritoday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Nicola Mele -. Per l'estate dovremmo completare gran parte delle opere. Mancherebbe la pista ciclabile su via Caldarola che sarà ultimata successivamente. In queste settimane si stanno ultimando gli impianti di irrigazione". Nei prossimi mesi, dunque, Japigia potrà contare su nuovi spazi verdi per la comunità.