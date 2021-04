Lavori completati nell'area ludica del giardino San Francesco a Japigia: più giochi e nuova pavimentazione

Si sono conclusi i lavori di riqualificazuone dell’area giochi all’interno del giardino San Francesco, al quartiere Japigia.

"Questi interventi - commenta il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - si inseriscono nel progetto di riqualificazione dell’arredo urbano del territorio. La decisione del Municipio 1, è quello di recuperare gli spazi ludici ed aggregativi del territorio che, fino ad oggi, non hanno avuto le giuste attenzioni definite avvolte “cattedrali nel deserto “ prive d’identità. Il supporto del Sindaco Decaro e dell’assessore Galasso in questo percorso di rigenerazione, sta dando ottimi risultati e ci permette di attuare un bellissimo esempio di politica partecipata".

Il restyling ha comportato la sostituzione di un vecchio gioco a molla, con uno più funzionale anche per i bimbi disabili, è stata sostituita completamente la pavimentazione anti trauma ed è stata aggiunta una piccola giostrina per disabili e nuovi giochi a pavimento, tra cui l'intramontabile gioco della campana.

"Le aree ludiche- afferma ancora Leonetti - sono fondamentali, non solo per far divertire i nostri bambini, ma anche per permettere loro di sviluppare la creatività, socializzare e trascorrere del tempo all’area aperta. Stiamo lavorando per loro per quando questi luoghi saranno nuovamente disponibili senza restrizioni".