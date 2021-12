A Japigia una nuova area per gli amici a quattro zampe: inaugurato lo spazio in via Maldacea

Un'area recintata di quasi 700 metri quadri per permettere ai cani di passeggiare in libertà e in sicurezza. "Un bel regalo di Natale per i nostri amici a quattro zampe", commenta il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti, commentando l'apertura, avvenuta nei giorni scorsi alla presenza dei residenti e della SICS - Scuola Italiana Cani Salvataggio Bari, della nuova area cani in via Maldacea, al quartiere Japigia.

Lo spazio sorge, ha ricordato Leonetti, in un luogo "speciale",da circa cinque anni curato dai cittadini della zona "in maniera volontaria e disinteressata, lo fanno perché amano il quartiere e comprendono le molteplici difficoltà che caratterizzano una città così grande".

L'area cani è munita di cancelletto, fontanella e due panchine. "Questo spazio verde - ha commentato Leonetti - diventerà un luogo fondamentale nel quartiere, pertanto confido nel massimo rispetto e salvaguardia da parte di tutti i futuri fruitori. Nel frattempo, ringrazio il negozio di toelettatura per animali Barbacane, che sta avviando la procedura di adozione di questo spazio, regalandoci un bellissimo segnale di amore per gli animali e per la nostra città".