All'ingresso del mercato di Japigia il murale contro lo spreco alimentare di Avanzi Popolo: "Da qui il nostro messaggio alla città"

Un'opera di street art donata alla città, per lanciare "un messaggio culturale forte" contro lo spreco alimentare. Il murales, voluto dall'associazione di promozione sociale 'Farina 080', da anni impegnata nel recupero delle eccedenze alimentari con il progetto 'Avanzi Popolo', è stato realizzato sulle pareti esterne del mercato di Santa Chiara, a Japigia, spazio concesso dal Comune. A firmare l'opera il giovane artista Francesco Servadio, studente dell’Accademia delle Belle Arti.

In un video, realizzato dal videomaker Alessandro Padolecchia e pubblicato sui canali social di 'Avanzi Popolo', sono gli stessi rappresentanti dell'associazione a spiegare il senso dell'opera, ripercorrendo anche l'impegno portato avanti da otto anni contro lo spreco alimentare, con la costruzione di una vera e propria rete che oggi conta circa 200 donatori e 80 organizzazioni di carità diverse, e che mira a crescere ancora. "Dopo otto anni di attivazione sul territorio avevamo voglia di mandare un messaggio culturale forte alla città, e lo abbiamo fatto attraverso l'arte, come sta avvenendo in altre città italiane ed europee - spiegano i promotori dell'iniziativa nel video - Da qui, dal mercato di Santa Chiara, abbiamo deciso di lanciare un messaggio forte alla comunità barese affinché ciascuno possa fare la propria parte contro lo spreco alimentare".

