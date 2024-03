Via Aristosseno chiusa per lavori di posa dei cavi elettrici: "Cantieri ancora per altre settimane"

Potrebbero durare anche per tutto il mese di aprile i divieti e i disagi nel quartiere Japigia a seguito dei lavori di Enel per la posa dei cavi della media tensione, cominciati a fine gennaio scorso. Il cantiere principale, infatti, sta interessando via Aristosseno, una breve ma strategica strada tra via Caldarola e via Peucetia che snellisce di molto i collegamenti tra il centro cittadino, lungomare e lo stesso rione Japigia.

Nelle vicinanze della strada, inoltre, vi è il mercato di Santa Chiara, la sede della Multiservizi e anche la presenza di ben cinque sedi scolastiche, ovvero l’Istituto Madre Clelia Merloni, la scuola dell’Infanzia Statale L. Ranieri, l’asilo nido Japigia, l’Istituto Tecnico Economico e Linguistico Giulio Cesare e la scuola Primaria San Francesco. L'aspetto legato agli istituti scolastici, nelle scorse settimane, aveva visto la preoccupazione dei genitori di bambini e ragazzi per il caos che si crea quotidianamente dovuto alla riduzione dei percorsi disponibili.

Fino al 12 aprile, infatti, è stato istituito un divieto di transito, fatta eccezione per i frontisti, nonchè il divieto di sosta ambo i lati su via Aristosseno, nel tratto da via Caldarola a via Peucetia e sulla stessa via Caldarola, nel tratto da via Aristosseno a via Carabiniere Giovanni del Conte. I cantieri potrebbero però continuqare per qualche altra settimana: "Si tratta di un intervento - spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Nicola Mele - molto importante perchè vi sono diversi cavi della media tensione da posare. L'ipotesi per la riapertura è quella del mese di maggio". Alcune settimane di pazienza, dunque, per i residenti della zona, prima che via Aristosseno possa essere 'liberata' da cantieri e attrezzi.