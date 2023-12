Il Consiglio comunale di Bari dice sì alla cittadinanza onoraria per Julian Assange: "Tutelare libertà dell'informazione"

Il Consiglio comunale di Bari ha approvato un ordine del giorno per conferire la cittadinanza onoraria a Julian Assange, giornalista australiano cofondatore di Wikileaks, l'organizzazione che negli scorsi anni ha rivelato numerosi documenti segreti su numerosi conflitti nel mondo, da circa 5 anni detenuto in un carcere di massima sicurezza nel Regno Unito e in attesa di estradizione negli Stati Uniti dove rischia fino 175 anni di carcere.

La mozione "evidenzia la necessità, per la città di Bari - si legge nella nota del Comune - di essere d’esempio in materia di tutela della libertà di informazione e dei diritti umani, presupposti fondamentali in una società fondata su principi democratici". La richiesta di conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista australiano è stata promossa dal comitato Free Assange Italia assieme ad altre realtà locali.

“L’approvazione all’unanimità della mozione che chiede la cittadinanza onoraria per Assange dimostra come Bari abbia a cuore i principi fondamentali della democrazia - commenta il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone -. Si tratta di una testimonianza di vicinanza ad Assange, la cui estradizione negli Stati Uniti lo porterebbe a rispondere di accuse per le quali rischia di trascorrere il resto della vita in un carcere di massima sicurezza per aver pubblicato informazioni e documenti che imbarazzano governi e personalità influenti".

All’approvazione della mozione in Consiglio seguirà una delibera di giunta che, secondo la procedura vigente, è il provvedimento con cui si concede formalmente la cittadinanza onoraria: in questo modo dalla città di Bari partirà un messaggio chiaro a tutela dei principi della libertà di informazione e del rispetto dei diritti umani, capisaldi fondamentali della nostra Costituzione”.